Mushuc Runa vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana

Ind. del Valle busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio el Coloso de El Batán, este martes 19 de agosto, desde las 19:30 horas.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Independiente del Valle lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Edina Alves Batista.

Los resultados de Mushuc Runa en partidos de la Copa Sudamericana

Primera Fase: Mushuc Runa 2 vs Orense 1 (5 de marzo)

Fase de Grupos: Mushuc Runa 3 vs Palestino 2 (3 de abril)

Fase de Grupos: Cruzeiro 1 vs Mushuc Runa 2 (9 de abril)

Fase de Grupos: Mushuc Runa 3 vs Unión 0 (23 de abril)

Fase de Grupos: Mushuc Runa 1 vs Cruzeiro 1 (7 de mayo)

Fase de Grupos: Unión 0 vs Mushuc Runa 1 (13 de mayo)

Fase de Grupos: Palestino 0 vs Mushuc Runa 2 (28 de mayo)

Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)

Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)

Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)

Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)

Horario Mushuc Runa e Independiente del Valle, según país