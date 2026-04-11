Nacional vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores

El cotejo entre Nacional y Tolima, por la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores, se jugará el próximo martes 14 de abril, a partir de las 17:00 horas, en el estadio Gran Parque Central.
Así llegan Nacional y Tolima
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores
Nacional viene de un resultado igualado, 1-1, ante Coquimbo Unido.
Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores
Tolima viene de empatar 0-0 ante Universitario..
Nacional tiene el liderato del Grupo B con 1 unidad y 1 gol, mientras que El Vinotinto y Oro quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 1 unidad.
Próximos partidos de Nacional en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo B - Fecha 3: vs Universitario: 29 de abril - 21:00 horas
- Grupo B - Fecha 4: vs Tolima: 6 de mayo - 21:00 horas
- Grupo B - Fecha 5: vs Universitario: 20 de mayo - 17:00 horas
- Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de Tolima en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo B - Fecha 3: vs Coquimbo Unido: 28 de abril - 21:00 horas
- Grupo B - Fecha 4: vs Nacional: 6 de mayo - 21:00 horas
- Grupo B - Fecha 5: vs Coquimbo Unido: 19 de mayo - 17:00 horas
- Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 19:30 horas
Horario Nacional y Tolima, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas