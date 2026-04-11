Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Nacional vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Nacional y Tolima. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

11 de abril de 2026, 6:56 a. m.
El cotejo entre Nacional y Tolima, por la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores, se jugará el próximo martes 14 de abril, a partir de las 17:00 horas, en el estadio Gran Parque Central.

Así llegan Nacional y Tolima

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores

Nacional viene de un resultado igualado, 1-1, ante Coquimbo Unido.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores

Tolima viene de empatar 0-0 ante Universitario..

Nacional tiene el liderato del Grupo B con 1 unidad y 1 gol, mientras que El Vinotinto y Oro quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 1 unidad.

Próximos partidos de Nacional en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo B - Fecha 3: vs Universitario: 29 de abril - 21:00 horas
  • Grupo B - Fecha 4: vs Tolima: 6 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo B - Fecha 5: vs Universitario: 20 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Tolima en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo B - Fecha 3: vs Coquimbo Unido: 28 de abril - 21:00 horas
  • Grupo B - Fecha 4: vs Nacional: 6 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo B - Fecha 5: vs Coquimbo Unido: 19 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Nacional y Tolima, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas