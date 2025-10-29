Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Napoli marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

Toda la previa del duelo entre Napoli y Como 1907. El partido se jugará en el estadio Diego Armando Maradona el sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas.

DataFactory .

29 de octubre de 2025, 1:22 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Napoli y Como 1907 correspondiente a la fecha 10 se disputará en el estadio Diego Armando Maradona desde las 12:00 horas, el sábado 1 de noviembre.

Así llegan Napoli y Como 1907

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en en la fecha pasada.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli venció 1-0 a Lecce en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Como 1907 igualó - el juego frente a Hellas Verona. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

Napoli pisa fuerte como local: suma 4 juegos invicto en el estadio Diego Armando Maradona.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Como 1907.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 21 puntos (7 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma1886025
3Milan1895317
4Inter1585038
6Como 19071383414

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 11: vs Cagliari: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Torino: 24 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Sassuolo: 28 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Inter: 6 de diciembre - 12:00 horas

Horario Napoli y Como 1907, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

