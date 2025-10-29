Napoli marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

El duelo entre Napoli y Como 1907 correspondiente a la fecha 10 se disputará en el estadio Diego Armando Maradona desde las 12:00 horas, el sábado 1 de noviembre.

Así llegan Napoli y Como 1907

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en en la fecha pasada.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli venció 1-0 a Lecce en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Como 1907 igualó - el juego frente a Hellas Verona. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

Napoli pisa fuerte como local: suma 4 juegos invicto en el estadio Diego Armando Maradona.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Como 1907.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 21 puntos (7 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 21 9 7 0 2 8 2 Roma 18 8 6 0 2 5 3 Milan 18 9 5 3 1 7 4 Inter 15 8 5 0 3 8 6 Como 1907 13 8 3 4 1 4

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 11: vs Cagliari: 8 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Torino: 24 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 13: vs Sassuolo: 28 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 14: vs Inter: 6 de diciembre - 12:00 horas

Horario Napoli y Como 1907, según país