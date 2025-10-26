Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Napoli necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Lecce y Napoli se enfrentan en el estadio Comunale Via del Mare. El duelo se jugará el martes 28 de octubre desde las 12:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

26 de octubre de 2025, 1:09 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Lecce y Napoli se disputará el próximo martes 28 de octubre por la fecha 9 de la Serie A, a partir de las 12:30 horas en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Napoli

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce busca levantarse de su derrota ante Udinese en el Stadio Friuli. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Napoli derrotó 3-1 a Inter. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 7 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli lo ganó por 0 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (6 PG - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1886027
2Milan1785217
3Roma1575024
4Inter1585038
16Lecce68134-6

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 06:30 horas

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 14:45 horas

Horario Lecce y Napoli, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Iván Cepeda, el líder de izquierda pura que quiere llegar a la Presidencia y conservar las banderas del petrismo

2. Gustavo Petro lleva al Pacto Histórico a las urnas para buscar a su sucesor: detalles de la consulta que enfrenta a Iván Cepeda y Carolina Corcho

3. “Me huele a indictment”: expresidente Pastrana asegura que vendrán cosas peores para Gustavo Petro en su pelea con Donald Trump

4. Mesera que fue agredida en pleno restaurante rompió el silencio y destapó pruebas: “Pensaba que me iba a matar”

5. La tabla de posiciones de la Liga BetPlay está para ‘alquilar balcón’: así están ubicados los equipos en la pelea por quedar en los ocho

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.