Fútbol - Italia - Serie A
Napoli vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A
Napoli y Cagliari se miden en el estadio Diego Armando Maradona el sábado 30 de agosto a las 13:45 horas.
Por la fecha 2 de la Serie A, Cagliari y Napoli se enfrentan el sábado 30 de agosto desde las 13:45 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.
Así llegan Napoli y Cagliari
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
Napoli viene de ganar en su encuentro anterior a Sassuolo con un marcador de 2-0.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
En la fecha pasada, Cagliari finalizó con un empate 1-1 ante Fiorentina..
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en octavo lugar en el campeonato (1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|Como 1907
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Juventus
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|4
|Napoli
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|8
|Cagliari
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 3: vs Fiorentina: 13 de septiembre - 13:45 horas
- Fecha 4: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 3: vs Parma: 13 de septiembre - 08:00 horas
- Fecha 4: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Napoli y Cagliari, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas