Napoli vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A

Napoli y Cagliari se miden en el estadio Diego Armando Maradona el sábado 30 de agosto a las 13:45 horas.

27 de agosto de 2025, 1:46 p. m.
Por la fecha 2 de la Serie A, Cagliari y Napoli se enfrentan el sábado 30 de agosto desde las 13:45 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Cagliari

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de ganar en su encuentro anterior a Sassuolo con un marcador de 2-0.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Cagliari finalizó con un empate 1-1 ante Fiorentina..

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en octavo lugar en el campeonato (1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter311005
2Como 1907311002
3Juventus311002
4Napoli311002
8Cagliari110100

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 3: vs Fiorentina: 13 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 4: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 3: vs Parma: 13 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Cagliari, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

