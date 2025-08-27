Napoli vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A

Por la fecha 2 de la Serie A, Cagliari y Napoli se enfrentan el sábado 30 de agosto desde las 13:45 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Cagliari

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de ganar en su encuentro anterior a Sassuolo con un marcador de 2-0.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Cagliari finalizó con un empate 1-1 ante Fiorentina..

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en octavo lugar en el campeonato (1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 3 1 1 0 0 5 2 Como 1907 3 1 1 0 0 2 3 Juventus 3 1 1 0 0 2 4 Napoli 3 1 1 0 0 2 8 Cagliari 1 1 0 1 0 0

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 3: vs Fiorentina: 13 de septiembre - 13:45 horas

Fecha 4: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 3: vs Parma: 13 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 4: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Cagliari, según país