Napoli vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Serie A

Por la fecha 6 de la Serie A, Genoa y Napoli se enfrentan el domingo 5 de octubre desde las 11:00 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Genoa

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli no pudo ante Milan en el San Siro. Acumulaba 4 encuentros consecutivos sin perder. En su último juego cayó y perdió su racha victoriosa. Durante esas jornadas, marcó 10 goles y recibió 5.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Lazio. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 7.

Hasta el momento, Napoli cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el segundo puesto con 12 puntos (4 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 12 5 4 0 1 6 2 Napoli 12 5 4 0 1 5 3 Roma 12 5 4 0 1 4 4 Juventus 11 5 3 2 0 4 19 Genoa 2 5 0 2 3 -5

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 7: vs Torino: 18 de octubre - 11:00 horas

Fecha 8: vs Inter: 25 de octubre - 11:00 horas

Fecha 9: vs Lecce: 28 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 7: vs Parma: 19 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Torino: 26 de octubre - 06:30 horas

Fecha 9: vs Cremonese: 29 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Sassuolo: 3 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 11: vs Fiorentina: 9 de noviembre - 09:00 horas

Horario Napoli y Genoa, según país