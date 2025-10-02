Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Napoli vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Serie A

Napoli y Genoa se miden en el estadio Diego Armando Maradona el domingo 5 de octubre a las 11:00 horas.

DataFactory .

2 de octubre de 2025, 4:54 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 6 de la Serie A, Genoa y Napoli se enfrentan el domingo 5 de octubre desde las 11:00 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Genoa

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli no pudo ante Milan en el San Siro. Acumulaba 4 encuentros consecutivos sin perder. En su último juego cayó y perdió su racha victoriosa. Durante esas jornadas, marcó 10 goles y recibió 5.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Lazio. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 7.

Hasta el momento, Napoli cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el segundo puesto con 12 puntos (4 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1254016
2Napoli1254015
3Roma1254014
4Juventus1153204
19Genoa25023-5

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Torino: 18 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 8: vs Inter: 25 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 9: vs Lecce: 28 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Parma: 19 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Torino: 26 de octubre - 06:30 horas
  • Fecha 9: vs Cremonese: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Sassuolo: 3 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 11: vs Fiorentina: 9 de noviembre - 09:00 horas

Horario Napoli y Genoa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Importante presentadora de ‘La casa de los famosos’ abandonaría la temporada tres; polémico reemplazo ya estaría en la mira

2. Kylian Mbappé no se aguantó: esto dijo tras la derrota del Barcelona contra PSG

3. Pico y placa en Medellín: así funcionará la restricción para este viernes 3 de octubre

4. Pico y placa en Cali: así rota la medida para este viernes 3 de octubre; evite multas

5. Petro busca que se convoque una “huelga general mundial”. El presidente reveló qué grupo se debe encargar

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.