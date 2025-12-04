Fútbol - Italia - Serie A
Napoli vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A
Toda la previa del duelo entre Napoli y Juventus. El partido se jugará en el estadio Diego Armando Maradona el domingo 7 de diciembre a las 14:45 horas.
El duelo entre Napoli y Juventus correspondiente a la fecha 14 se disputará en el estadio Diego Armando Maradona desde las 14:45 horas, el domingo 7 de diciembre.
Así llegan Napoli y Juventus
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
Napoli venció 1-0 a Roma en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus venció en casa a Cagliari por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 2. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 4 en su arco.
El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Napoli.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 28 puntos (9 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|28
|13
|8
|4
|1
|10
|2
|Napoli
|28
|13
|9
|1
|3
|9
|3
|Inter
|27
|13
|9
|0
|4
|15
|4
|Roma
|27
|13
|9
|0
|4
|8
|7
|Juventus
|23
|13
|6
|5
|2
|5
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 06:30 horas
- Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 12:30 horas
- Fecha 20: vs Inter: 11 de enero - 14:45 horas
Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 15: vs Bologna: 14 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 16: vs Roma: 20 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 17: vs Pisa: 27 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 18: vs Lecce: 3 de enero - 12:00 horas
- Fecha 19: vs Sassuolo: 6 de enero - 14:45 horas
Horario Napoli y Juventus, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas