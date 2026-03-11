Fútbol - Italia - Serie A

Napoli vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Napoli y Lecce. El partido se jugará en el estadio Diego Armando Maradona el sábado 14 de marzo a las 12:00 horas.

11 de marzo de 2026, 10:18 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Napoli y Lecce correspondiente a la fecha 29 se disputará en el estadio Diego Armando Maradona desde las 12:00 horas, el sábado 14 de marzo.

Así llegan Napoli y Lecce

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli venció 2-1 a Torino en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce venció en casa a Cremonese por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 7 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Napoli.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 56 puntos (17 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 15 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6728221542
2Milan6028179224
3Napoli5628175614
4Como 19075128149525
16Lecce27287615-17

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 30: vs Cagliari: 20 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 31: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 30: vs Roma: 22 de marzo - 12:00 horas
  • Fecha 31: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Lecce, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas