Napoli vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

El juego entre Napoli y Parma se disputará el próximo miércoles 14 de enero por la fecha 16 de la Serie A, a partir de las 12:30 horas en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Parma

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Napoli se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Inter. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Parma finalizó en empate por - ante Lecce. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 4.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 38 puntos (12 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (4 PG - 6 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 42 18 14 0 4 25 2 Milan 39 18 11 6 1 15 3 Roma 39 20 13 0 7 12 4 Napoli 38 18 12 2 4 13 15 Parma 18 18 4 6 8 -9

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 12:00 horas

Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 12:00 horas

Fecha 23: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 06:30 horas

Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Parma, según país