Fútbol - Italia - Serie A

Napoli vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Napoli y Parma se enfrentan en el estadio Diego Armando Maradona. El duelo se jugará el miércoles 14 de enero desde las 12:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

11 de enero de 2026, 12:22 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Napoli y Parma se disputará el próximo miércoles 14 de enero por la fecha 16 de la Serie A, a partir de las 12:30 horas en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Parma

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Napoli se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Inter. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Parma finalizó en empate por - ante Lecce. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 4.

Fútbol

Inter vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Fútbol

Sevilla vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Fútbol

Juventus vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Fútbol

Genoa vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Fútbol

Levante vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Fútbol

Rayo Vallecano vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Fútbol

Lecce vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 38 puntos (12 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (4 PG - 6 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4218140425
2Milan3918116115
3Roma3920130712
4Napoli3818122413
15Parma1818468-9

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 23: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Parma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Más de Fútbol

Napoli vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Inter vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Sevilla vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Juventus vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Genoa vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Levante vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Rayo Vallecano vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Lecce vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Hellas Verona vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Inter vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Noticias Destacadas