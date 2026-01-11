Napoli vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

El juego entre Napoli y Parma se disputará el próximo miércoles 14 de enero por la fecha 16 de la Serie A, a partir de las 12:30 horas en el estadio Diego Armando Maradona.
Así llegan Napoli y Parma
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Napoli se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Inter. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
El anterior partido disputado entre Parma finalizó en empate por - ante Lecce. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 4.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y finalizó en un empate 0-0.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 38 puntos (12 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (4 PG - 6 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|42
|18
|14
|0
|4
|25
|2
|Milan
|39
|18
|11
|6
|1
|15
|3
|Roma
|39
|20
|13
|0
|7
|12
|4
|Napoli
|38
|18
|12
|2
|4
|13
|15
|Parma
|18
|18
|4
|6
|8
|-9
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 12:30 horas
- Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 12:00 horas
- Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 12:00 horas
- Fecha 23: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 12:30 horas
- Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 06:30 horas
- Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Napoli y Parma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas