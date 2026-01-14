Napoli vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Napoli recibe el próximo sábado 17 de enero a Sassuolo por la fecha 21 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Sassuolo

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio San Siro.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Napoli igualó 2-2 el juego ante Inter. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 4 goles y marcó 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo llega a este encuentro con una derrota ante Roma por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 8.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el tercer puesto con 39 puntos (12 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 43 19 14 1 4 25 2 Milan 40 19 11 7 1 15 3 Napoli 39 19 12 3 4 13 4 Juventus 39 20 11 6 3 16 11 Sassuolo 23 20 6 5 9 -4

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 12:00 horas

Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 12:00 horas

Fecha 23: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 06:30 horas

Fecha 23: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Sassuolo, según país