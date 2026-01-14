Fútbol - Italia - Serie A

Napoli vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Napoli vs Sassuolo. El duelo, a disputarse en el estadio Diego Armando Maradona el sábado 17 de enero, comenzará a las 12:00 horas.

DataFactory .

14 de enero de 2026, 12:47 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Napoli recibe el próximo sábado 17 de enero a Sassuolo por la fecha 21 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Sassuolo

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio San Siro.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Napoli igualó 2-2 el juego ante Inter. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 4 goles y marcó 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo llega a este encuentro con una derrota ante Roma por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 8.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el tercer puesto con 39 puntos (12 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4319141425
2Milan4019117115
3Napoli3919123413
4Juventus3920116316
11Sassuolo2320659-4

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 23: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 23: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Sassuolo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

