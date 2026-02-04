Newcastle United vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

El duelo entre Newcastle United y Brentford correspondiente a la fecha 25 se disputará en el estadio St. James Park desde las 12:30 horas, el sábado 7 de febrero.
Así llegan Newcastle United y Brentford
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
Newcastle United buscará la victoria luego de caer 1 a 4 frente a Liverpool. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 7 a sus rivales.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford venció en casa a Aston Villa por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 6 en su arco.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Brentford.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 33 puntos (9 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (11 PG - 3 PE - 10 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrew Madley.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|53
|24
|16
|5
|3
|29
|2
|Manchester City
|47
|24
|14
|5
|5
|26
|3
|Aston Villa
|46
|24
|14
|4
|6
|9
|7
|Brentford
|36
|24
|11
|3
|10
|4
|11
|Newcastle United
|33
|24
|9
|6
|9
|0
Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 14:30 horas
- Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 07:30 horas
- Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 29: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 29: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Horario Newcastle United y Brentford, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas