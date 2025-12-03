Suscribirse

Newcastle United vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Newcastle United vs Burnley. El duelo, a disputarse en el estadio St. James Park el sábado 6 de diciembre, comenzará a las 10:00 horas.

3 de diciembre de 2025, 12:31 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Newcastle United recibe el próximo sábado 6 de diciembre a Burnley por la fecha 15 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Burnley

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Newcastle United igualó 2-2 el juego ante Tottenham. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 10 goles y marcó 10 tantos en el rival.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Burnley logró empatar - ante Crystal Palace..

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Newcastle United fue el ganador por 1 a 4.

El local está en el décimo tercer puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal301393118
2Manchester City281491416
3Chelsea241373312
13Newcastle United19145451
19Burnley1013319-12

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 16: vs Sunderland: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Chelsea: 20 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 18: vs Manchester United: 26 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 19: vs Burnley: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Crystal Palace: 4 de enero - 10:00 horas

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Everton: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Newcastle United: 30 de diciembre - 14:30 horas

Horario Newcastle United y Burnley, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

