Newcastle United vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

El duelo entre Newcastle United y Everton correspondiente a la fecha 28 se disputará en el estadio St. James Park desde las 10:00 horas, el sábado 28 de febrero.
Así llegan Newcastle United y Everton
En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
Newcastle United buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Manchester City. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 12 goles y ha marcado 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
A Everton no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Manchester United. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 6 en contra.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 1-4 a favor de Newcastle United.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 36 puntos (10 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 37 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (10 PG - 7 PE - 10 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Stuart Attwell.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|61
|28
|18
|7
|3
|35
|2
|Manchester City
|56
|27
|17
|5
|5
|31
|3
|Aston Villa
|51
|27
|15
|6
|6
|10
|9
|Everton
|37
|27
|10
|7
|10
|-2
|11
|Newcastle United
|36
|27
|10
|6
|11
|-1
Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs Manchester United: 4 de marzo - 15:15 horas
- Fecha 30: vs Chelsea: 14 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 31: vs Sunderland: 22 de marzo - 07:00 horas
- Fecha 32: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs Burnley: 3 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Arsenal: 15 de marzo - 09:00 horas
- Fecha 31: vs Chelsea: 21 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 32: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Horario Newcastle United y Everton, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas