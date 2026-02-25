Fútbol - Inglaterra - Premier League

Newcastle United vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Everton. El partido se jugará en el estadio St. James Park el sábado 28 de febrero a las 10:00 horas. Será arbitrado por Stuart Attwell.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

25 de febrero de 2026, 10:04 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Newcastle United y Everton correspondiente a la fecha 28 se disputará en el estadio St. James Park desde las 10:00 horas, el sábado 28 de febrero.

Así llegan Newcastle United y Everton

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Manchester City. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 12 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

A Everton no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Manchester United. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

Fútbol

Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Mallorca vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Como 1907 vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Inter vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Bournemouth vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 1-4 a favor de Newcastle United.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 36 puntos (10 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 37 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (10 PG - 7 PE - 10 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Stuart Attwell.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5627175531
3Aston Villa5127156610
9Everton372710710-2
11Newcastle United362710611-1

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Manchester United: 4 de marzo - 15:15 horas
  • Fecha 30: vs Chelsea: 14 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 31: vs Sunderland: 22 de marzo - 07:00 horas
  • Fecha 32: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Burnley: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Arsenal: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs Chelsea: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 32: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Newcastle United y Everton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Más de Fútbol

Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Mallorca vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Como 1907 vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Inter vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Bournemouth vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Liverpool vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Leeds United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Noticias Destacadas