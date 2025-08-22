Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Newcastle United vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Liverpool. El partido se jugará en el estadio St. James Park el lunes 25 de agosto a las 14:00 horas. Será arbitrado por Simon Hooper.

DataFactory .

22 de agosto de 2025, 1:49 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Newcastle United y Liverpool correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio St. James Park desde las 14:00 horas, el lunes 25 de agosto.

Así llegan Newcastle United y Liverpool

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Newcastle United empató por 0 con Aston Villa.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool venció en casa a Bournemouth por 4 a 2.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Liverpool.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 1 punto (1 PE), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (1 PG).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
4Liverpool311002
13Newcastle United110100

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Leeds United: 30 de agosto - 11:30 horas
  • Fecha 4: vs Wolverhampton: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 7: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Arsenal: 31 de agosto - 10:30 horas
  • Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 06:30 horas
  • Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Newcastle United y Liverpool, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Díaz en boca de todos: Jürgen Klinsmann no se calló por fichaje y debut en Bundesliga

2. Los hallazgos más insólitos que ha interceptado la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos

3. Un mensaje en Facebook contra Donald Trump terminó con su autor en graves problemas legales

4. Horóscopo fin de semana del 22 al 24 de agosto 2025: cambios, decisiones y pasos importantes para los signos

5. Egan Bernal recibió dura noticia, a horas de iniciar la Vuelta a España: hay comunicado oficial

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.