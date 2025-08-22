Fútbol - Inglaterra - Premier League
Newcastle United vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League
Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Liverpool. El partido se jugará en el estadio St. James Park el lunes 25 de agosto a las 14:00 horas. Será arbitrado por Simon Hooper.
El duelo entre Newcastle United y Liverpool correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio St. James Park desde las 14:00 horas, el lunes 25 de agosto.
Así llegan Newcastle United y Liverpool
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
En su visita anterior, Newcastle United empató por 0 con Aston Villa.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool venció en casa a Bournemouth por 4 a 2.
Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Liverpool.
El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 1 punto (1 PE), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (1 PG).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Sunderland
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Tottenham
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|4
|Liverpool
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|13
|Newcastle United
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Leeds United: 30 de agosto - 11:30 horas
- Fecha 4: vs Wolverhampton: 13 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 10:30 horas
- Fecha 7: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Arsenal: 31 de agosto - 10:30 horas
- Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 08:00 horas
- Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 06:30 horas
- Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 7: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Horario Newcastle United y Liverpool, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas