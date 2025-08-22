Newcastle United vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

El duelo entre Newcastle United y Liverpool correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio St. James Park desde las 14:00 horas, el lunes 25 de agosto.

Así llegan Newcastle United y Liverpool

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Newcastle United empató por 0 con Aston Villa.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool venció en casa a Bournemouth por 4 a 2.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Liverpool.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 1 punto (1 PE), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (1 PG).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 3 1 1 0 0 4 2 Sunderland 3 1 1 0 0 3 3 Tottenham 3 1 1 0 0 3 4 Liverpool 3 1 1 0 0 2 13 Newcastle United 1 1 0 1 0 0

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Leeds United: 30 de agosto - 11:30 horas

Fecha 4: vs Wolverhampton: 13 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 7: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Arsenal: 31 de agosto - 10:30 horas

Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 06:30 horas

Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Newcastle United y Liverpool, según país