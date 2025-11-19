Suscribirse

Newcastle United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Manchester City. El partido se jugará en el estadio St. James Park el sábado 22 de noviembre a las 12:30 horas. Será arbitrado por Samuel Barrott.

DataFactory .

19 de noviembre de 2025, 12:22 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Newcastle United y Manchester City correspondiente a la fecha 12 se disputará en el estadio St. James Park desde las 12:30 horas, el sábado 22 de noviembre.

Así llegan Newcastle United y Manchester City

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Brentford. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City venció en casa a Liverpool por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 2 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 4-0 a favor de Manchester City.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 12 puntos (3 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (7 PG - 1 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Samuel Barrott.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal261182115
2Manchester City221171315
3Chelsea201162310
4Sunderland19115424
14Newcastle United1211335-3

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Everton: 29 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Burnley: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Sunderland: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Chelsea: 20 de diciembre - 07:30 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs West Ham United: 20 de diciembre - 10:00 horas

Horario Newcastle United y Manchester City, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

