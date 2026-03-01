Fútbol - Inglaterra - Premier League

Newcastle United vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Newcastle United vs Manchester United. El duelo, a disputarse en el estadio St. James Park el miércoles 4 de marzo, comenzará a las 15:15 horas y será dirigido por Peter Bankes.

DataFactory .

1 de marzo de 2026, 8:38 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Newcastle United recibe el próximo miércoles 4 de marzo a Manchester United por la fecha 29 de la Premier League, a partir de las 15:15 horas en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Manchester United

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United cayó 2 a 3 ante Everton en el St. James Park. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 13 en su portería .

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Manchester United logró empatar - ante Crystal Palace. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 victorias y 1 empate. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 48 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (13 PG - 9 PE - 5 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Peter Bankes.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5928185532
3Aston Villa512815678
4Manchester United4827139511
12Newcastle United362810612-2

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 30: vs Chelsea: 14 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 31: vs Sunderland: 22 de marzo - 07:00 horas
  • Fecha 32: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Newcastle United: 4 de marzo - 15:15 horas
  • Fecha 30: vs Aston Villa: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs Bournemouth: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Newcastle United y Manchester United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

