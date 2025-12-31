Nottingham Forest luchará por vencer su racha negativa frente a Aston Villa

El juego entre Aston Villa y Nottingham Forest se disputará el próximo sábado 3 de enero por la fecha 20 de la Premier League, a partir de las 07:30 horas en el estadio Villa Park.
Así llegan Aston Villa y Nottingham Forest
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa busca levantarse de su derrota ante Arsenal en el Emirates Stadium. Con una única derrota en la jornada anterior, ha conseguido 4 victorias previamente. En estos juegos, acumuló 10 anotaciones a su favor y 9 en contra.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Nottingham Forest cayó 0 a 2 ante Everton. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa lo ganó por 2 a 1.
El local está en el tercer puesto y alcanzó 39 puntos (12 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 11 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Simon Hooper.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|45
|19
|14
|3
|2
|25
|2
|Manchester City
|40
|18
|13
|1
|4
|26
|3
|Aston Villa
|39
|19
|12
|3
|4
|7
|4
|Liverpool
|32
|18
|10
|2
|6
|4
|17
|Nottingham Forest
|18
|19
|5
|3
|11
|-12
Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 14:30 horas
- Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 11:30 horas
- Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 24: vs Brentford: 1 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 10:00 horas
Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 15:00 horas
- Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 12:30 horas
- Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 24: vs Crystal Palace: 1 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 15:00 horas
Horario Aston Villa y Nottingham Forest, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
- Colombia y Perú: 07:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
- Venezuela: 08:30 horas