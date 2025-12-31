Nottingham Forest luchará por vencer su racha negativa frente a Aston Villa

El juego entre Aston Villa y Nottingham Forest se disputará el próximo sábado 3 de enero por la fecha 20 de la Premier League, a partir de las 07:30 horas en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Nottingham Forest

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa busca levantarse de su derrota ante Arsenal en el Emirates Stadium. Con una única derrota en la jornada anterior, ha conseguido 4 victorias previamente. En estos juegos, acumuló 10 anotaciones a su favor y 9 en contra.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest cayó 0 a 2 ante Everton. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa lo ganó por 2 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 39 puntos (12 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 11 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Simon Hooper.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 4 Liverpool 32 18 10 2 6 4 17 Nottingham Forest 18 19 5 3 11 -12

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 11:30 horas

Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs Brentford: 1 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 12:30 horas

Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs Crystal Palace: 1 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 15:00 horas

Horario Aston Villa y Nottingham Forest, según país