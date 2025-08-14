Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Nottingham Forest vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Nottingham Forest vs Brentford. El duelo, a disputarse en el estadio City Ground el domingo 17 de agosto, comenzará a las 08:00 horas y será dirigido por Peter Bankes.

DataFactory .

14 de agosto de 2025, 1:45 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

En la primera jornada de la Premier League, Nottingham recibe a Brentford el próximo domingo 17 de agosto. El cotejo se jugará desde las 08:00 horas en el estadio City Ground.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brentford fue el ganador por 0 a 2.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Peter Bankes.

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 2: vs Crystal Palace: 24 de agosto - 08:00 horas
  • Fecha 3: vs West Ham United: 31 de agosto - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Arsenal: 13 de septiembre - 06:30 horas
  • Fecha 5: vs Burnley: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Sunderland: 27 de septiembre - 11:30 horas

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 2: vs Aston Villa: 23 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 3: vs Sunderland: 30 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 4: vs Chelsea: 13 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Fulham: 20 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Manchester United: 27 de septiembre - 06:30 horas

Horario Nottingham Forest y Brentford, según país

  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

