Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Nottingham Forest vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Brighton and Hove. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Michael Oliver.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

27 de noviembre de 2025, 1:28 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Nottingham Forest y Brighton and Hove, por la fecha 13 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 30 de noviembre, a partir de las 09:05 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Brighton and Hove

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest logró un triunfo por 3-0 ante Liverpool. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 8 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove llega con ventaja tras derrotar a Brentford con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 6.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Nottingham Forest quien ganó 7 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (5 PG - 4 PE - 3 PP).

Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Chelsea231272312
3Manchester City221271414
6Brighton and Hove19125433
16Nottingham Forest1212336-7

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 07:30 horas

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Aston Villa: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs West Ham United: 7 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Liverpool: 13 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 17: vs Sunderland: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Arsenal: 27 de diciembre - 10:00 horas

Horario Nottingham Forest y Brighton and Hove, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:05 horas
  • Colombia y Perú: 09:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:05 horas
  • Venezuela: 10:05 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tras la tragedia en el Cantón Norte se conocen detalles del perfil profesional del capitán y la subteniente fallecidos

2. Venezuela cumple su promesa: “Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”

3. American Airlines se pronunció sobre polémica con ‘El Puma’; respondió a versiones del cantante: “Prioridad a la seguridad”

4. ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

5. Horóscopo de este jueves 27 de noviembre, según Nana Calistar; estas son las oportunidades para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.