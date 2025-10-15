Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Nottingham Forest vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Chelsea. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Chris Kavanagh.

15 de octubre de 2025, 1:25 p. m.
El cotejo entre Nottingham Forest y Chelsea, por la fecha 8 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 06:30 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Chelsea

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Newcastle United por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea llega con ventaja tras derrotar a Liverpool con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 8.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Chelsea quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 2 PP).

Chris Kavanagh es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal16751111
2Liverpool1575024
3Tottenham1474218
7Chelsea1173224
17Nottingham Forest57124-7

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Bournemouth: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Manchester United: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Leeds United: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 09:05 horas

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Sunderland: 25 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Tottenham: 1 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 11: vs Wolverhampton: 8 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Burnley: 22 de noviembre - 07:30 horas
  • Fecha 13: vs Arsenal: 30 de noviembre - 11:30 horas

Horario Nottingham Forest y Chelsea, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

