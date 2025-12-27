Nottingham Forest vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Nottingham Forest recibe el próximo martes 30 de diciembre a Everton por la fecha 19 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Everton

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Nottingham Forest igualó - el juego ante Manchester City. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 4 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Everton logró empatar - ante Burnley. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Everton fue el ganador por 3 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 39 17 12 3 2 21 2 Manchester City 37 17 12 1 4 25 3 Aston Villa 36 17 11 3 3 9 10 Everton 24 17 7 3 7 -2 17 Nottingham Forest 18 17 5 3 9 -9

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 20: vs Aston Villa: 3 de enero - 07:30 horas

Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 12:30 horas

Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 11:30 horas

Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 15:00 horas

