Fútbol - Inglaterra - Premier League

Nottingham Forest vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Nottingham Forest vs Everton. El duelo, a disputarse en el estadio City Ground el martes 30 de diciembre, comenzará a las 14:30 horas y será dirigido por Michael Oliver.

DataFactory .

27 de diciembre de 2025, 11:51 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Nottingham Forest recibe el próximo martes 30 de diciembre a Everton por la fecha 19 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Everton

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Nottingham Forest igualó - el juego ante Manchester City. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 4 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Everton logró empatar - ante Burnley. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Everton fue el ganador por 3 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Oliver.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
10Everton2417737-2
17Nottingham Forest1817539-9

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Aston Villa: 3 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 11:30 horas
  • Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 15:00 horas

Horario Nottingham Forest y Everton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

Noticias Destacadas