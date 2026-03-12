Nottingham Forest vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Nottingham Forest recibe el próximo domingo 15 de marzo a Fulham por la fecha 30 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Fulham

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Etihad Stadium.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Nottingham Forest igualó 2-2 el juego ante Manchester City. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 8 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham llega a este encuentro con una derrota ante West Ham United por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 8.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Fulham fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 40 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (12 PG - 4 PE - 13 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Samuel Barrott.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 67 30 20 7 3 37 2 Manchester City 60 29 18 6 5 32 3 Manchester United 51 29 14 9 6 11 10 Fulham 40 29 12 4 13 -3 17 Nottingham Forest 28 29 7 7 15 -15

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 31: vs Tottenham: 22 de marzo - 09:15 horas

Fecha 32: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 31: vs Burnley: 21 de marzo - 10:00 horas

Fecha 32: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Horario Nottingham Forest y Fulham, según país