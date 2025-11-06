Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Nottingham Forest vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Leeds United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jarred Gillett.

6 de noviembre de 2025, 2:39 p. m.
El cotejo entre Nottingham Forest y Leeds United, por la fecha 11 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Leeds United

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de un resultado igualado, 2-2, ante Manchester United.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de caer derrotado 0 a 3 ante Brighton and Hove. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue Leeds United quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 5 PP).

Jarred Gillett es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal251081115
2Manchester City191061312
3Liverpool18106044
16Leeds United1110325-8
19Nottingham Forest610136-12

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 11:30 horas

Horario Nottingham Forest y Leeds United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

