Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Nottingham Forest vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Nottingham Forest vs Tottenham. El duelo, a disputarse en el estadio City Ground el domingo 14 de diciembre, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Samuel Barrott.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

11 de diciembre de 2025, 12:51 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Nottingham Forest recibe el próximo domingo 14 de diciembre a Tottenham por la fecha 16 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Tottenham

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest cayó 0 a 3 ante Everton en el Hill Dickinson Stadium. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Brentford. Ha empatado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 10 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Nottingham Forest fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el décimo séptimo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 5 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Samuel Barrott.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3315103219
2Manchester City3115101419
3Aston Villa30159337
11Tottenham22156457
17Nottingham Forest1515438-11

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Aston Villa: 3 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 15:00 horas

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 19: vs Brentford: 31 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 20: vs Sunderland: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Bournemouth: 7 de enero - 14:30 horas

Horario Nottingham Forest y Tottenham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

2. Nadia Blel renunció a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

3. Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el jueves 11 de diciembre

4. Washington y Oregón bajo alerta: miles reciben advertencia urgente de inundaciones repentinas en Estados Unidos

5. ¿María Corina Machado volverá a Venezuela? La sorpresiva respuesta que sorprendió en plena rueda de prensa

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.