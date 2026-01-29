Fútbol - Inglaterra - Premier League

Nottingham Forest y Crystal Palace se miden por la fecha 24

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Crystal Palace. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Michael Salisbury.

29 de enero de 2026, 12:56 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Nottingham Forest y Crystal Palace, por la fecha 24 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 09:00 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Crystal Palace

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest logró un triunfo por 2-0 ante Brentford. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de caer derrotado 1 a 3 ante Chelsea. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 4 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG - 4 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (7 PG - 7 PE - 9 PP).

Michael Salisbury es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5023155325
2Manchester City4623144526
3Aston Villa4623144510
15Crystal Palace2823779-4
17Nottingham Forest25237412-11

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Wolverhampton: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Liverpool: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Brighton and Hove: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Manchester City: 4 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Brighton and Hove: 8 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 26: vs Burnley: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Wolverhampton: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Manchester United: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Horario Nottingham Forest y Crystal Palace, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

