Once Caldas vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Sudamericana

Huracán se mide ante Once Caldas en el estadio Palogrande el martes 12 de agosto a las 17:00 horas. El partido será supervisado por Ramon Abatti Abel.

9 de agosto de 2025, 3:13 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El Tricolor y el Globo se miden por la llave 8 de la Copa Sudamericana el martes 12 de agosto a las 17:00 horas, en el estadio Palogrande.

Ramon Abatti Abel es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Once Caldas en partidos de la Copa Sudamericana

  • Primera Fase: Once Caldas 1 vs Millonarios 0 (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Unión Española 0 vs Once Caldas 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: GV San José 2 vs Once Caldas 3 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 1 vs Unión Española 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 2 vs GV San José 1 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)
  • Playoff Octavos: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Once Caldas 3 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Once Caldas 4 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (23 de julio)

Los resultados de Huracán en partidos de la Copa Sudamericana

  • Fase de Grupos: Corinthians 1 vs Huracán 2 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 5 vs Racing (U) 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 0 vs América de Cali 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing (U) 1 vs Huracán 3 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: América de Cali 0 vs Huracán 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Corinthians 0 (27 de mayo)

Horario Once Caldas y Huracán, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

