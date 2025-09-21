Suscribirse

Once Caldas vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

Once Caldas y Independiente del Valle se enfrentan en el estadio Palogrande. El duelo se jugará el miércoles 24 de septiembre desde las 19:30 horas.

21 de septiembre de 2025, 1:43 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El Tricolor busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Palogrande, este miércoles 24 de septiembre, desde las 19:30 horas.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Once Caldas lo ganó por 0 a 2.

Los resultados de Once Caldas en partidos de la Copa Sudamericana

  • Primera Fase: Once Caldas 1 vs Millonarios 0 (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Unión Española 0 vs Once Caldas 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: GV San José 2 vs Once Caldas 3 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 1 vs Unión Española 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 2 vs GV San José 1 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)
  • Playoff Octavos: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Once Caldas 3 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Once Caldas 4 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (23 de julio)
  • Octavos de Final: Once Caldas 1 vs Huracán 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Huracán 1 vs Once Caldas 3 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Once Caldas 2 (17 de septiembre)

Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana

  • Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)
  • Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)
  • Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Mushuc Runa 2 vs Independiente del Valle 1 (2-4 en penales a favor de Independiente del Valle) (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Once Caldas 2 (17 de septiembre)

Horario Once Caldas e Independiente del Valle, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

