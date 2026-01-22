Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Barranquilla FC y Orsomarso comenzarán, el próximo sábado 24 de enero, su camino en una nueva temporada de la Primera B. El duelo se jugará desde las 17:00 horas, en el estadio el Metropolitano.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Orsomarso lo ganó por 0 a 2.

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 2: vs Atlético FC: 30 de enero - 15:00 horas

Fecha 3: vs Patriotas FC: 3 de febrero - 19:45 horas

Fecha 4: vs Real Santander: 8 de febrero - 17:00 horas

Fecha 5: vs Quindío: 16 de febrero - 20:30 horas

Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 2: vs U. Magdalena: 31 de enero - 20:30 horas

Fecha 3: vs Tigres: 4 de febrero - 15:00 horas

Fecha 4: vs Patriotas FC: 9 de febrero - 18:10 horas

Fecha 5: vs Boca Juniors: 17 de febrero - 19:30 horas

Fecha 6: vs Real Cundinamarca: 22 de febrero - 15:00 horas

