Fútbol - Colombia - Segunda División

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Barranquilla FC y Orsomarso se enfrentan en el estadio el Metropolitano. El duelo se jugará el sábado 24 de enero desde las 17:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

22 de enero de 2026, 3:01 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Barranquilla FC y Orsomarso comenzarán, el próximo sábado 24 de enero, su camino en una nueva temporada de la Primera B. El duelo se jugará desde las 17:00 horas, en el estadio el Metropolitano.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Orsomarso lo ganó por 0 a 2.

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 2: vs Atlético FC: 30 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 3: vs Patriotas FC: 3 de febrero - 19:45 horas
  • Fecha 4: vs Real Santander: 8 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 5: vs Quindío: 16 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 2: vs U. Magdalena: 31 de enero - 20:30 horas
  • Fecha 3: vs Tigres: 4 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 4: vs Patriotas FC: 9 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 5: vs Boca Juniors: 17 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 6: vs Real Cundinamarca: 22 de febrero - 15:00 horas

Horario Barranquilla FC y Orsomarso, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Más de Fútbol

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Atlético de Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Genoa vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Sassuolo vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Noticias Destacadas