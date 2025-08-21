Orsomarso vs Huila: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 7 de la Primera B se jugará el próximo domingo 24 de agosto a las 17:00 horas.

Así llegan Orsomarso y Huila

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso derrotó por 2 a 0 a Barranquilla FC en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 4 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Bogotá FC. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el tercer puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 15 6 5 0 1 6 2 Cúcuta 12 6 3 3 0 5 3 Orsomarso 11 6 3 2 1 2 4 Huila 11 6 3 2 1 0 5 Patriotas FC 10 6 3 1 2 0

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 8: vs Atlético FC: 30 de agosto - 15:30 horas

Fecha 9: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 8: vs Real Cartagena: 1 de septiembre - 20:10 horas

Fecha 9: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Orsomarso y Huila, según país