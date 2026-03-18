Orsomarso vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

A partir de las 17:00 horas el próximo sábado 21 de marzo, Independiente Yumbo visita a Orsomarso en el estadio Daniel Villa Zapata, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Primera B.
Así llegan Orsomarso y Independiente Yumbo
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B
Orsomarso ganó el encuentro previo ante Real Santander por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 3 goles a favor.
Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B
Independiente Yumbo cayó derrotado 0 a 1 ante Inter de Palmira. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 2. Ha marcado 5 goles y recibió 3.
El local se ubica en el noveno puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|23
|10
|7
|2
|1
|10
|2
|Quindío
|21
|10
|6
|3
|1
|7
|3
|U. Magdalena
|20
|9
|6
|2
|1
|7
|6
|Independiente Yumbo
|14
|10
|3
|5
|2
|2
|9
|Orsomarso
|12
|10
|3
|3
|4
|-3
Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 12: vs Quindío: 26 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 13: vs Inter de Palmira: 30 de marzo - 17:15 horas
- Fecha 14: vs Bogotá FC: 12 de abril - 17:00 horas
- Fecha 15: vs Leones FC: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 13: vs U. Magdalena: 30 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Boca Juniors: 12 de abril - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Real Cundinamarca: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Orsomarso e Independiente Yumbo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas