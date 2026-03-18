Orsomarso vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

A partir de las 17:00 horas el próximo sábado 21 de marzo, Independiente Yumbo visita a Orsomarso en el estadio Daniel Villa Zapata, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Primera B.

Así llegan Orsomarso y Independiente Yumbo

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso ganó el encuentro previo ante Real Santander por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 3 goles a favor.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo cayó derrotado 0 a 1 ante Inter de Palmira. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 2. Ha marcado 5 goles y recibió 3.

El local se ubica en el noveno puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 23 10 7 2 1 10 2 Quindío 21 10 6 3 1 7 3 U. Magdalena 20 9 6 2 1 7 6 Independiente Yumbo 14 10 3 5 2 2 9 Orsomarso 12 10 3 3 4 -3

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs Quindío: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs Inter de Palmira: 30 de marzo - 17:15 horas

Fecha 14: vs Bogotá FC: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Leones FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs U. Magdalena: 30 de marzo - 15:00 horas

Fecha 14: vs Boca Juniors: 12 de abril - 15:00 horas

Fecha 15: vs Real Cundinamarca: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Orsomarso e Independiente Yumbo, según país