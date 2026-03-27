Fútbol - Colombia - Segunda División

Orsomarso vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Orsomarso vs Inter de Palmira. El duelo, a disputarse en el estadio Daniel Villa Zapata el lunes 30 de marzo, comenzará a las 17:15 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

27 de marzo de 2026, 10:08 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Orsomarso recibe el próximo lunes 30 de marzo a Inter de Palmira por la fecha 13 de la Primera B, a partir de las 17:15 horas en el estadio Daniel Villa Zapata.

Así llegan Orsomarso y Inter de Palmira

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

En la jornada previa, Orsomarso igualó 2-2 el juego ante Quindío. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 7 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Tigres. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 6 en su arco.

Fútbol

Independiente Yumbo vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

Fútbol

Boca Juniors vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Fútbol

U. Magdalena vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Fútbol

Quindío vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Fútbol

Inter de Palmira vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Fútbol

Independiente Yumbo vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Fútbol

Barranquilla FC vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 4 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminaron igualando en 0.

El local está en el séptimo puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (9 PG - 2 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira291292112
2Quindío25127419
3U. Magdalena23117228
4Real Cartagena221164110
7Orsomarso1612444-1

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 14: vs Bogotá FC: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Leones FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 14: vs U. Magdalena: 13 de abril - 18:05 horas
  • Fecha 15: vs Boca Juniors: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Orsomarso e Inter de Palmira, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas