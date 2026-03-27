Orsomarso vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

Orsomarso recibe el próximo lunes 30 de marzo a Inter de Palmira por la fecha 13 de la Primera B, a partir de las 17:15 horas en el estadio Daniel Villa Zapata.

Así llegan Orsomarso y Inter de Palmira

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

En la jornada previa, Orsomarso igualó 2-2 el juego ante Quindío. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 7 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Tigres. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 6 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 4 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminaron igualando en 0.

El local está en el séptimo puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (9 PG - 2 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 29 12 9 2 1 12 2 Quindío 25 12 7 4 1 9 3 U. Magdalena 23 11 7 2 2 8 4 Real Cartagena 22 11 6 4 1 10 7 Orsomarso 16 12 4 4 4 -1

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 14: vs Bogotá FC: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Leones FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 14: vs U. Magdalena: 13 de abril - 18:05 horas

Fecha 15: vs Boca Juniors: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Orsomarso e Inter de Palmira, según país