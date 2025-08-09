Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

En la previa de Orsomarso vs Patriotas FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 12 de agosto desde las 19:00 horas en el estadio Daniel Villa Zapata. El árbitro designado será Andrés Banguera.

DataFactory .

9 de agosto de 2025, 5:05 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo martes 12 de agosto, a partir de las 19:00 horas, Patriotas FC visita a Orsomarso en el estadio Daniel Villa Zapata, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Primera B.

Así llegan Orsomarso y Patriotas FC

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso fue derrotado en el Estadio Olaya Herrera frente a Tigres por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 1 partido. Le convirtieron 3 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC viene de vencer a Boca Juniors en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 2 derrotas. Además, marcó un total de 4 goles y 6 le han convertido.

En esta competencia, los resultados de Patriotas FC han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de febrero, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (2 PG - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Banguera.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares943014
2Cúcuta732104
3Tigres742113
4Orsomarso742110
9Patriotas FC64202-2

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 6: vs Barranquilla FC: 19 de agosto - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 6: vs Quindío: 17 de agosto - 14:00 horas
  • Fecha 7: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Orsomarso y Patriotas FC, según país

  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

