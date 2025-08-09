Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

El próximo martes 12 de agosto, a partir de las 19:00 horas, Patriotas FC visita a Orsomarso en el estadio Daniel Villa Zapata, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Primera B.

Así llegan Orsomarso y Patriotas FC

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso fue derrotado en el Estadio Olaya Herrera frente a Tigres por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 1 partido. Le convirtieron 3 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC viene de vencer a Boca Juniors en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 2 derrotas. Además, marcó un total de 4 goles y 6 le han convertido.

En esta competencia, los resultados de Patriotas FC han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de febrero, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (2 PG - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Banguera.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 9 4 3 0 1 4 2 Cúcuta 7 3 2 1 0 4 3 Tigres 7 4 2 1 1 3 4 Orsomarso 7 4 2 1 1 0 9 Patriotas FC 6 4 2 0 2 -2

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 6: vs Barranquilla FC: 19 de agosto - 17:00 horas

Fecha 7: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 6: vs Quindío: 17 de agosto - 14:00 horas

Fecha 7: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Orsomarso y Patriotas FC, según país