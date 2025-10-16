Orsomarso vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B se jugará el próximo domingo 19 de octubre a las 17:00 horas.

Así llegan Orsomarso y Quindío

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso consiguió sólo un punto en su último partido frente a Inter de Palmira, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Tigres. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 10 goles y ha recibido 4 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y firmaron un empate en 0.

El local está en el noveno puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 14 12 0 2 17 2 Patriotas FC 29 14 9 2 3 7 3 Cúcuta 26 14 7 5 2 11 9 Orsomarso 17 14 4 5 5 -4 10 Quindío 16 13 4 4 5 1

Próximo partido de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Orsomarso: 19 de octubre - 17:00 horas

Fecha 16: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Orsomarso y Quindío, según país