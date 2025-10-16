Fútbol - Colombia - Segunda División
Orsomarso vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B
Te contamos la previa del duelo Orsomarso vs Quindío, que se enfrentarán en el estadio Daniel Villa Zapata el próximo domingo 19 de octubre a las 17:00 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B se jugará el próximo domingo 19 de octubre a las 17:00 horas.
Así llegan Orsomarso y Quindío
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B
Orsomarso consiguió sólo un punto en su último partido frente a Inter de Palmira, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Tigres. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 10 goles y ha recibido 4 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y firmaron un empate en 0.
El local está en el noveno puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|36
|14
|12
|0
|2
|17
|2
|Patriotas FC
|29
|14
|9
|2
|3
|7
|3
|Cúcuta
|26
|14
|7
|5
|2
|11
|9
|Orsomarso
|17
|14
|4
|5
|5
|-4
|10
|Quindío
|16
|13
|4
|4
|5
|1
Próximo partido de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 16: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 15: vs Orsomarso: 19 de octubre - 17:00 horas
- Fecha 16: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
Horario Orsomarso y Quindío, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas