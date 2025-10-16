Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Orsomarso vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

Te contamos la previa del duelo Orsomarso vs Quindío, que se enfrentarán en el estadio Daniel Villa Zapata el próximo domingo 19 de octubre a las 17:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

16 de octubre de 2025, 5:30 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B se jugará el próximo domingo 19 de octubre a las 17:00 horas.

Así llegan Orsomarso y Quindío

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso consiguió sólo un punto en su último partido frente a Inter de Palmira, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Tigres. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 10 goles y ha recibido 4 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y firmaron un empate en 0.

El local está en el noveno puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3614120217
2Patriotas FC29149237
3Cúcuta261475211
9Orsomarso1714455-4
10Quindío16134451

Próximo partido de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 16: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 15: vs Orsomarso: 19 de octubre - 17:00 horas
  • Fecha 16: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Orsomarso y Quindío, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó contundente mensaje tras incómodo tema: “No se crean con el derecho”

2. Él es ‘Arepito’, el migrante colombiano que se hizo viral por su puesto de comidas callejeras en Canadá, esta es su historia

3. Ultimátum de Trump a Hamás: “No tendremos más opción que matarlos”

4. Desdicha para James Rodríguez tras estar con Colombia: su DT en León filtró qué le pasa

5. El mensaje que publicó Gustavo Petro por el que lo acusaron de “lavarle la cara” a Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.