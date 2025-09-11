Orsomarso vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

El próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, Real Santander visita a Orsomarso en el estadio Daniel Villa Zapata, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Primera B.

Así llegan Orsomarso y Real Santander

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso viene de empatar ante Inter de Palmira por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Cúcuta. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el octavo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 24 9 8 0 1 10 2 Real Cartagena 16 9 4 4 1 10 3 Cúcuta 16 9 4 4 1 5 8 Orsomarso 12 9 3 3 3 0 10 Real Santander 11 9 3 2 4 2

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 11: vs Real Cartagena: 21 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 11: vs Atlético FC: 22 de septiembre - 15:00 horas

Fecha 12: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Horario Orsomarso y Real Santander, según país