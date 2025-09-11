Fútbol - Colombia - Segunda División
Orsomarso vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B
En la previa de Orsomarso vs Real Santander, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 14 de septiembre desde las 17:00 horas en el estadio Daniel Villa Zapata.
El próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, Real Santander visita a Orsomarso en el estadio Daniel Villa Zapata, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Primera B.
Así llegan Orsomarso y Real Santander
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B
Orsomarso viene de empatar ante Inter de Palmira por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.
Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B
Real Santander llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Cúcuta. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.
En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y firmaron un empate en 0.
El anfitrión está en el octavo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|24
|9
|8
|0
|1
|10
|2
|Real Cartagena
|16
|9
|4
|4
|1
|10
|3
|Cúcuta
|16
|9
|4
|4
|1
|5
|8
|Orsomarso
|12
|9
|3
|3
|3
|0
|10
|Real Santander
|11
|9
|3
|2
|4
|2
Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 11: vs Real Cartagena: 21 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 11: vs Atlético FC: 22 de septiembre - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
Horario Orsomarso y Real Santander, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas