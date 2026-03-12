Fútbol - Colombia - Segunda División

Orsomarso vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Orsomarso y Real Santander se enfrentan en el estadio Daniel Villa Zapata. El duelo se jugará el domingo 15 de marzo desde las 17:00 horas.

12 de marzo de 2026, 1:28 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Orsomarso y Real Santander se disputará el próximo domingo 15 de marzo por la fecha 10 de la Primera B, a partir de las 17:00 horas en el estadio Daniel Villa Zapata.

Así llegan Orsomarso y Real Santander

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Orsomarso se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Atlético FC. Con 1 empates y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 9 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

El anterior partido disputado entre Real Santander finalizó en empate por 1-1 ante Boca Juniors. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 5 goles y le han marcado 6.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Orsomarso lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 9 puntos (2 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira2096219
2Quindío2096217
3Real Cartagena1895319
12Orsomarso99234-5
13Real Santander68134-4

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 11: vs Independiente Yumbo: 21 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Quindío: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Inter de Palmira: 30 de marzo - 17:15 horas
  • Fecha 14: vs Bogotá FC: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Leones FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 11: vs Tigres: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs U. Magdalena: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Envigado: 31 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Leones FC: 12 de abril - 17:00 horas

Horario Orsomarso y Real Santander, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas