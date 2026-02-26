Orsomarso y Envigado se encuentran en la fecha 7

Orsomarso recibe el próximo domingo 1 de marzo a Envigado por la fecha 7 de la Primera B, a partir de las 17:00 horas en el estadio Daniel Villa Zapata.

Así llegan Orsomarso y Envigado

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso cayó 0 a 1 ante Real Cundinamarca en el Estadio Olaya Herrera. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado llega a este encuentro con una derrota ante Quindío por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 4.

El local está en el quinto puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será José Bautista.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 16 6 5 1 0 7 2 Inter de Palmira 15 6 5 0 1 8 3 Real Cartagena 13 6 4 1 1 5 5 Orsomarso 8 6 2 2 2 0 7 Envigado 7 5 2 1 2 2

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 8: vs Real Cartagena: 6 de marzo - 18:00 horas

Fecha 9: vs Atlético FC: 11 de marzo - 17:45 horas

Fecha 10: vs Real Santander: 15 de marzo - 17:00 horas

Fecha 11: vs Independiente Yumbo: 21 de marzo - 17:00 horas

Fecha 12: vs Quindío: 26 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 8: vs Boca Juniors: 5 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Leones FC: 11 de marzo - 15:30 horas

Fecha 10: vs Real Cartagena: 16 de marzo - 16:05 horas

Fecha 3: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Bogotá FC: 24 de marzo - 15:30 horas

Horario Orsomarso y Envigado, según país