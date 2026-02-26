Fútbol - Colombia - Segunda División

Orsomarso y Envigado se encuentran en la fecha 7

Todo lo que tienes que saber en la previa de Orsomarso vs Envigado. El duelo, a disputarse en el estadio Daniel Villa Zapata el domingo 1 de marzo, comenzará a las 17:00 horas y será dirigido por José Bautista.

26 de febrero de 2026, 12:41 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Orsomarso recibe el próximo domingo 1 de marzo a Envigado por la fecha 7 de la Primera B, a partir de las 17:00 horas en el estadio Daniel Villa Zapata.

Así llegan Orsomarso y Envigado

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso cayó 0 a 1 ante Real Cundinamarca en el Estadio Olaya Herrera. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado llega a este encuentro con una derrota ante Quindío por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 4.

El local está en el quinto puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será José Bautista.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío1665107
2Inter de Palmira1565018
3Real Cartagena1364115
5Orsomarso862220
7Envigado752122

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Real Cartagena: 6 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs Atlético FC: 11 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 10: vs Real Santander: 15 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Independiente Yumbo: 21 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Quindío: 26 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Boca Juniors: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Leones FC: 11 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 10: vs Real Cartagena: 16 de marzo - 16:05 horas
  • Fecha 3: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Bogotá FC: 24 de marzo - 15:30 horas

Horario Orsomarso y Envigado, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

