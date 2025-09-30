Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Osasuna se enfrentar� ante Getafe por la fecha 8

Getafe se mide ante Osasuna en el estadio el Sadar el viernes 3 de octubre a las 14:00 horas.

DataFactory .

30 de septiembre de 2025, 2:35 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:00 horas el pr�ximo viernes 3 de octubre, Getafe visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga.

As� llegan Osasuna y Getafe

Despu�s de caer en su �ltimo partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita s�lo rescat� una unidad en la jornada anterior y luchar� por quedarse con el triunfo.

�ltimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna recibi� un duro golpe y cay� 0 a 2 ante su rival Betis. En los �ltimos encuentros del torneo, sum� 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 6 goles y registr� 4 a favor.

�ltimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Con un punto para cada uno finaliz� el juego anterior entre Getafe y Levante, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas m�s recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marc� 4 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El �ltimo partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo Espa�a - LALIGA 2024 - 2025, y Getafe se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el d�cimo tercer puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 2 PP).

N� EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona19761016
2Real Madrid1876018
3Villarreal1675118
8Getafe117322-1
13Osasuna77214-2

Pr�ximos partidos de Osasuna en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 9: vs Atl�tico de Madrid: 18 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Celta: 26 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 11: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Getafe en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 9: vs Real Madrid: 19 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Athletic Bilbao: 25 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 11: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Atl�tico de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Getafe, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Per�: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

