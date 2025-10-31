Suscribirse

Osasuna se enfrentará a Real Oviedo por la fecha 11

Real Oviedo y Osasuna se miden en el estadio Carlos Tartiere el lunes 3 de noviembre a las 15:00 horas.

31 de octubre de 2025, 2:58 p. m.
Por la fecha 11 de la Liga, Osasuna y Real Oviedo se enfrentan el lunes 3 de noviembre desde las 15:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Osasuna

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo terminó con un empate en 3 frente a Girona en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y perdió en 3 oportunidades. Recibió 11 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Celta. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 8.

En esta competencia, los resultados de Osasuna han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 5 partidos.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid271090112
2Barcelona221071213
3Villarreal20106228
14Osasuna1010316-3
19Real Oviedo710217-12

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Athletic Bilbao: 9 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 13: vs Rayo Vallecano: 23 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 14: vs Atlético de Madrid: 29 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Sevilla: 8 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 13: vs Real Sociedad: 22 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Mallorca: 29 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 15: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Osasuna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

