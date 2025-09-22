Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Osasuna vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

Osasuna y Elche se miden en el estadio el Sadar el jueves 25 de septiembre a las 12:30 horas.

DataFactory .

22 de septiembre de 2025, 1:14 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 6 de la Liga, Elche y Osasuna se enfrentan el jueves 25 de septiembre desde las 12:30 horas, en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Elche

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna no pudo ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció 1-0 a Real Oviedo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 7 goles en el arco rival y 4 en su portería.

Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. Hasta el momento, Osasuna cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias y sin goles en su portería. Elche no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y Osasuna sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 6 puntos (2 PG - 3 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1555008
2Barcelona13541013
3Villarreal1053116
5Elche952303
13Osasuna652030

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 7: vs Betis: 28 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 8: vs Getafe: 3 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Atlético de Madrid: 18 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 7: vs Celta: 28 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 8: vs Alavés: 5 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 9: vs Athletic Bilbao: 19 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 10: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Elche, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hija del empresario Jorge Uribe habla de la supuesta responsabilidad de su tío en el asesinato de su papá: “Fue entregado”

2. Visas H-1B: ¿quiénes pagarán la tarifa de 100.000 dólares? Estados Unidos aclara la confusión

3. Fuerte temblor sacudió a EE. UU. este 22 de septiembre. Esta fue la magnitud, las zonas afectadas y el reporte oficial según USGS

4. “Las puertas del infierno”: ‘The Economist’ lanza una fuerte crítica a Gustavo Petro y analiza las políticas del Gobierno a propósito de las elecciones de 2026

5. Gustavo Bolívar, preocupado por reconocimientos del ministro Armando Benedetti a Roy Barreras y Daniel Quintero: “La izquierda ha muerto”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.