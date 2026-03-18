Osasuna vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Osasuna y Girona se miden en el estadio el Sadar el sábado 21 de marzo a las 12:30 horas.

DataFactory .

18 de marzo de 2026, 10:28 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 29 de la Liga, Girona y Osasuna se enfrentan el sábado 21 de marzo desde las 12:30 horas, en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Girona

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna no pudo ante Real Sociedad en el Reale Arena. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona venció 3-0 a Athletic Bilbao en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 9 goles en el arco rival y 6 en su portería.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Girona sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 34 puntos (9 PG - 7 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (8 PG - 10 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7028231449
2Real Madrid6628213436
3Atlético de Madrid5728176522
11Osasuna34289712-2
12Girona342881010-12

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 30: vs Alavés: 4 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 31: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 30: vs Villarreal: 6 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 31: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Girona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas