Osasuna vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Por la fecha 29 de la Liga, Girona y Osasuna se enfrentan el sábado 21 de marzo desde las 12:30 horas, en el estadio el Sadar.
Así llegan Osasuna y Girona
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna no pudo ante Real Sociedad en el Reale Arena. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 5 a sus rivales.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona venció 3-0 a Athletic Bilbao en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 9 goles en el arco rival y 6 en su portería.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Girona sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el décimo primer puesto con 34 puntos (9 PG - 7 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (8 PG - 10 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|70
|28
|23
|1
|4
|49
|2
|Real Madrid
|66
|28
|21
|3
|4
|36
|3
|Atlético de Madrid
|57
|28
|17
|6
|5
|22
|11
|Osasuna
|34
|28
|9
|7
|12
|-2
|12
|Girona
|34
|28
|8
|10
|10
|-12
Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Alavés: 4 de abril - 11:30 horas
- Fecha 31: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Villarreal: 6 de abril - 14:00 horas
- Fecha 31: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Girona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas