Fútbol - España - Primera División
Osasuna vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga
A partir de las 15:00 horas el próximo lunes 8 de diciembre, Levante visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga.
Así llegan Osasuna y Levante
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna llega con resultado de empate, 2-2, ante Mallorca. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante cayó derrotado 0 a 2 ante Athletic Bilbao. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces e igualó en 1. Ha marcado 3 goles y recibió 9.
El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Osasuna se impuso por 3 a 1.
El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (2 PG - 3 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|37
|15
|12
|1
|2
|25
|2
|Real Madrid
|36
|15
|11
|3
|1
|19
|3
|Villarreal
|32
|14
|10
|2
|2
|16
|17
|Osasuna
|12
|14
|3
|3
|8
|-6
|19
|Levante
|9
|14
|2
|3
|9
|-10
Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 16: vs Barcelona: 13 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 17: vs Alavés: 20 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 18: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 16: vs Villarreal: 14 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 17: vs Real Sociedad: 20 de diciembre - 10:15 horas
- Fecha 18: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Levante, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas