Fútbol - España - Primera División

Osasuna vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

Levante se mide ante Osasuna en el estadio el Sadar el lunes 8 de diciembre a las 15:00 horas.

5 de diciembre de 2025, 12:57 p. m.
A partir de las 15:00 horas el próximo lunes 8 de diciembre, Levante visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Levante

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna llega con resultado de empate, 2-2, ante Mallorca. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante cayó derrotado 0 a 2 ante Athletic Bilbao. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces e igualó en 1. Ha marcado 3 goles y recibió 9.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Osasuna se impuso por 3 a 1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (2 PG - 3 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona3715121225
2Real Madrid3615113119
3Villarreal3214102216
17Osasuna1214338-6
19Levante914239-10

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Barcelona: 13 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Alavés: 20 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 18: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Villarreal: 14 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Real Sociedad: 20 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 18: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Levante, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

