Fútbol - España - Primera División

Osasuna vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Osasuna y Mallorca se miden en el estadio el Sadar el sábado 7 de marzo a las 08:00 horas.

4 de marzo de 2026, 10:08 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 27 de la Liga, Mallorca y Osasuna se enfrentan el sábado 7 de marzo desde las 08:00 horas, en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Mallorca

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna no pudo ante Valencia en el Mestalla. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Real Sociedad. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 9.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo puesto con 33 puntos (9 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 14 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6426211445
2Real Madrid6026193432
3Atlético de Madrid5126156520
10Osasuna332696110
18Mallorca24266614-13

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 28: vs Real Sociedad: 15 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Girona: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 28: vs Espanyol: 15 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 29: vs Elche: 21 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 30: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Mallorca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

