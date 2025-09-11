Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Osasuna vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Osasuna vs Rayo Vallecano. El duelo, a disputarse en el estadio el Sadar el domingo 14 de septiembre, comenzará a las 11:30 horas.

DataFactory .

11 de septiembre de 2025, 3:44 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Osasuna recibe el próximo domingo 14 de septiembre a Rayo Vallecano por la fecha 4 de la Liga, a partir de las 11:30 horas en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Rayo Vallecano

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna cayó 0 a 1 ante Espanyol en el RCDE Stadium. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 2 en su portería .

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Rayo Vallecano logró empatar 1-1 ante Barcelona. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 victoria. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo tercer puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid933005
2Athletic Bilbao933003
3Villarreal732107
10Rayo Vallecano431111
13Osasuna33102-1

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Villarreal: 20 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 6: vs Elche: 25 de septiembre - 12:30 horas
  • Fecha 7: vs Betis: 28 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 8: vs Getafe: 3 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Celta: 21 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 6: vs Atlético de Madrid: 24 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Sevilla: 28 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Sociedad: 5 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Rayo Vallecano, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Vingegaard perdió tiempo en la etapa 18

2. Egan Bernal vuelve a celebrar en la Vuelta a España 2025: Ineos Grenadiers dominó la etapa 18

3. Tragedia en Aguachica: muere niña que iba en una moto con su papá tras choque con un camión

4. Nueva prohibición en Florida: bañistas ya no podrán entrar al agua en una de sus playas más famosas por seguridad

5. “Ataque”: Gustavo Petro defendió a su ministro Edwin Palma pese a tormenta por presuntas irregularidades con facturas

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.