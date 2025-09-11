Osasuna vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga

Osasuna recibe el próximo domingo 14 de septiembre a Rayo Vallecano por la fecha 4 de la Liga, a partir de las 11:30 horas en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Rayo Vallecano

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna cayó 0 a 1 ante Espanyol en el RCDE Stadium. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 2 en su portería .

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Rayo Vallecano logró empatar 1-1 ante Barcelona. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 victoria. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo tercer puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 9 3 3 0 0 5 2 Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 3 3 Villarreal 7 3 2 1 0 7 10 Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 1 13 Osasuna 3 3 1 0 2 -1

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 5: vs Villarreal: 20 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 6: vs Elche: 25 de septiembre - 12:30 horas

Fecha 7: vs Betis: 28 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 8: vs Getafe: 3 de octubre - 14:00 horas

Fecha 9: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 5: vs Celta: 21 de septiembre - 07:00 horas

Fecha 6: vs Atlético de Madrid: 24 de septiembre - 14:30 horas

Fecha 7: vs Sevilla: 28 de septiembre - 07:00 horas

Fecha 8: vs Real Sociedad: 5 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Rayo Vallecano, según país