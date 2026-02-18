Osasuna vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

A partir de las 12:30 horas el próximo sábado 21 de febrero, Real Madrid visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Liga.
Así llegan Osasuna y Real Madrid
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna llega con resultado de empate, 0-0, ante Elche. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 10 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid llega triunfante luego de ver caer a Real Sociedad con un marcador 4-1. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 4 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 12 goles a favor y ha sufrido 2 en contra en esos partidos.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el décimo puesto con 30 puntos (8 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 60 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (19 PG - 3 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|60
|24
|19
|3
|2
|34
|2
|Barcelona
|58
|24
|19
|1
|4
|39
|3
|Villarreal
|45
|23
|14
|3
|6
|18
|4
|Atlético de Madrid
|45
|24
|13
|6
|5
|17
|10
|Osasuna
|30
|24
|8
|6
|10
|0
Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 26: vs Valencia: 1 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 27: vs Mallorca: 6 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 28: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 26: vs Getafe: 2 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 27: vs Celta: 7 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 28: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas