Osasuna vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

A partir de las 12:30 horas el próximo sábado 21 de febrero, Real Madrid visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Real Madrid

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna llega con resultado de empate, 0-0, ante Elche. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 10 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid llega triunfante luego de ver caer a Real Sociedad con un marcador 4-1. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 4 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 12 goles a favor y ha sufrido 2 en contra en esos partidos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo puesto con 30 puntos (8 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 60 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (19 PG - 3 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 60 24 19 3 2 34 2 Barcelona 58 24 19 1 4 39 3 Villarreal 45 23 14 3 6 18 4 Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 17 10 Osasuna 30 24 8 6 10 0

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 26: vs Valencia: 1 de marzo - 10:15 horas

Fecha 27: vs Mallorca: 6 de marzo - 15:00 horas

Fecha 28: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 26: vs Getafe: 2 de marzo - 15:00 horas

Fecha 27: vs Celta: 7 de marzo - 15:00 horas

Fecha 28: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

