Fútbol - España - Primera División

Osasuna vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Osasuna vs Real Oviedo. El duelo, a disputarse en el estadio el Sadar el sábado 17 de enero, comenzará a las 12:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

14 de enero de 2026, 1:17 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Osasuna recibe el próximo sábado 17 de enero a Real Oviedo por la fecha 20 de la Liga, a partir de las 12:30 horas en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Real Oviedo

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna cayó 0 a 1 ante Girona en el Municipal de Montilivi. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Real Oviedo logró empatar 1-1 ante Betis. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 empates. Pudo convertir 2 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

Fútbol

Mallorca vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Real Madrid vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Betis vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Udinese vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Napoli vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Cagliari vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Chelsea vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 7 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal4118132320
15Osasuna19195410-4
20Real Oviedo13192710-19

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Rayo Vallecano: 24 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 22: vs Villarreal: 31 de enero - 10:15 horas
  • Fecha 23: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Barcelona: 25 de enero - 10:15 horas
  • Fecha 22: vs Girona: 31 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 23: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Real Oviedo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Más de Fútbol

Mallorca vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Real Madrid vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Betis vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Osasuna vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Udinese vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Napoli vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Cagliari vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Chelsea vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Manchester United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Leeds United vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Noticias Destacadas