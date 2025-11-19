Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Osasuna vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Osasuna y Real Sociedad. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

19 de noviembre de 2025, 12:51 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Osasuna y Real Sociedad, por la fecha 13 de la Liga, se jugará el próximo sábado 22 de noviembre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Real Sociedad

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Sevilla por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de empatar 1-1 ante Elche. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 6 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Osasuna quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3112101116
2Barcelona281291217
3Villarreal261282214
14Real Sociedad1312345-3
16Osasuna1112327-4

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Mallorca: 29 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 15: vs Levante: 8 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Barcelona: 13 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Villarreal: 30 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 15: vs Alavés: 6 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 16: vs Girona: 12 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Real Sociedad, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

