Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Osasuna vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

La previa del choque de Osasuna ante Valencia, a disputarse en el estadio el Sadar el domingo 24 de agosto desde las 10:00 horas.

DataFactory .

21 de agosto de 2025, 4:07 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Osasuna recibirá a Valencia, en el marco de la fecha 2 de la Liga, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 10:00 horas, en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Valencia

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Real Madrid.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Real Sociedad..

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el partido finalizó con un empate a 3.

El local se ubica en el décimo sexto puesto y no tiene puntos hasta ahora (1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona311003
2Rayo Vallecano311002
3Villarreal311002
10Valencia110100
16Osasuna01001-1

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 3: vs Espanyol: 31 de agosto - 12:30 horas
  • Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 14 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 3: vs Getafe: 29 de agosto - 14:30 horas
  • Fecha 4: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Valencia, según país

  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Misterioso trino de Petro en la madrugada en medio de la tensión entre EE.UU. y Maduro: habló de oficiales de Bolívar

2. Abren investigación contra David Racero por escándalo de coimas y caso fruver

3. Así rotará el pico y placa en Medellín este viernes 22 de agosto: evite multas

4. Memes consumen a Millonarios en medio de su desgracia: los más virales en redes sociales

5. Diosdado Cabello lanza grave amenaza a quien pida “invasiones” en Venezuela: “Sabemos cómo se llaman”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.