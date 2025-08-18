Palmeiras vs Universitario: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Palmeiras goleó en la ida, prácticamente abrochó el boleto a la siguiente instancia de la Copa Libertadores y este jueves 21 de agosto enfrentará a Universitario. El juego será en el estadio Allianz Parque a partir de las 19:30 horas.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y fue Palmeiras quien ganó 0 a 4.