Parma se enfrentará ante Bologna por la fecha 10

Bologna se mide ante Parma en el estadio Ennio Tardini el domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas.

30 de octubre de 2025, 1:50 p. m.
A partir de las 12:00 horas el próximo domingo 2 de noviembre, Bologna visita a Parma en el estadio Ennio Tardini, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Serie A.

Así llegan Parma y Bologna

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Roma. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 4 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Bologna y Torino, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 10 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Parma se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma2197026
3Inter18960311
6Bologna1594326
15Parma79144-5

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 14:45 horas

Horario Parma y Bologna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

