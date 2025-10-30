Parma se enfrentará ante Bologna por la fecha 10

A partir de las 12:00 horas el próximo domingo 2 de noviembre, Bologna visita a Parma en el estadio Ennio Tardini, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Serie A.

Así llegan Parma y Bologna

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Roma. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 4 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Bologna y Torino, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 10 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Parma se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 21 9 7 0 2 8 2 Roma 21 9 7 0 2 6 3 Inter 18 9 6 0 3 11 6 Bologna 15 9 4 3 2 6 15 Parma 7 9 1 4 4 -5

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 06:30 horas

Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 14:45 horas

Horario Parma y Bologna, según país