Fútbol - Italia - Serie A
Parma se enfrentará ante Bologna por la fecha 10
Bologna se mide ante Parma en el estadio Ennio Tardini el domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas.
A partir de las 12:00 horas el próximo domingo 2 de noviembre, Bologna visita a Parma en el estadio Ennio Tardini, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Serie A.
Así llegan Parma y Bologna
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Roma. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 4 goles y registró 3 a favor.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Bologna y Torino, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 10 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Parma se impuso por 2 a 0.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|21
|9
|7
|0
|2
|8
|2
|Roma
|21
|9
|7
|0
|2
|6
|3
|Inter
|18
|9
|6
|0
|3
|11
|6
|Bologna
|15
|9
|4
|3
|2
|6
|15
|Parma
|7
|9
|1
|4
|4
|-5
Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 06:30 horas
- Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 12:00 horas
Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 14:45 horas
Horario Parma y Bologna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas