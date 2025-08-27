Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Parma vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A

Parma y Atalanta se enfrentan en el estadio Ennio Tardini. El duelo se jugará el sábado 30 de agosto desde las 11:30 horas.

DataFactory .

27 de agosto de 2025, 1:44 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Parma y Atalanta se disputará el próximo sábado 30 de agosto por la fecha 2 de la Serie A, a partir de las 11:30 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Atalanta

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma busca levantarse de su derrota ante Juventus en el Allianz Stadium.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Atalanta finalizó en empate por 1-1 ante Pisa..

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Parma lo ganó por 2 a 3.

El local está en el décimo octavo puesto y aún no tiene puntos (1 PP), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el séptimo lugar en el campeonato (1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter311005
2Como 1907311002
3Juventus311002
7Atalanta110100
18Parma01001-2

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 3: vs Cagliari: 13 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 3: vs Lecce: 14 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Atalanta, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sorteo de la Champions League 2025/26: a qué hora es y en qué canal lo transmiten

2. SEMANA revela detalles de una cena secreta en Bogotá entre precandidatos presidenciales donde hablaron de alianza en 2026: unos nombres sorprenden

3. Polémica por término de Johnny Casanova, alcalde de El Retorno (Guaviare), para referirse a los soldados secuestrados

4. Así se dio la entrega de alias Kevin, alfil de Iván Mordisco, en el Cauca: SEMANA conoció detalles exclusivos

5. Alfredo Saade, suspendido por la Procuraduría, anunció precandidatura presidencial por el Pacto Histórico: “Lo conversé con Gustavo Petro”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.